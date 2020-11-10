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12:31

38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

фото ЗакС политика 38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на 10 ноября 38 парламентариев остаются заражены коронавирусом, передает ИА REGNUM.

По словам Володина, всего коронавирус перенесли 117 депутатов: это почти четверть всего шестого созыва нижней палаты парламента. На прошлой неделе, отметил спикер, наблюдался пик заболеваемости: тогда болели разом 42 депутата, передает ТАСС.

На заседании 10 ноября Госдума утверждает кандидатуры одного вице-премьера и глав пяти министерств. Напомним, недавно президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Таким образом, это первый случай, когда Госдума именно утверждает членов правительства, а не просто дает согласие.

Фракции ЛДПР и "Справедливой России" уже заявили, что не собираются поддерживать кандидатуры Виталия Савельева и Александра Козлова на посты министров транспорта и природных ресурсов соответственно.

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