38 депутатов Госдумы болеют коронавирусной инфекцией

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что на 10 ноября 38 парламентариев остаются заражены коронавирусом, передает ИА REGNUM.

По словам Володина, всего коронавирус перенесли 117 депутатов: это почти четверть всего шестого созыва нижней палаты парламента. На прошлой неделе, отметил спикер, наблюдался пик заболеваемости: тогда болели разом 42 депутата, передает ТАСС.

На заседании 10 ноября Госдума утверждает кандидатуры одного вице-премьера и глав пяти министерств. Напомним, недавно президент Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Таким образом, это первый случай, когда Госдума именно утверждает членов правительства, а не просто дает согласие.

Фракции ЛДПР и "Справедливой России" уже заявили, что не собираются поддерживать кандидатуры Виталия Савельева и Александра Козлова на посты министров транспорта и природных ресурсов соответственно.