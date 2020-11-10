18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

17:52

"Новая газета" удалила выдержки из книги о терактах конца 1990-х по требованию прокуратуры

фото ЗакС политика "Новая газета" удалила выдержки из книги о терактах конца 1990-х по требованию прокуратуры

"Новая газета" удалила с сайта фрагменты книги "ФСБ взрывает Россию" по требованию Генпрокуратуры, передает "МБХ медиа" со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Муратова.

По словам Муратова, редакция получила соответствующее решение суда Приморского края.

"Написано, что в связи с решением суда удалить публикацию, признанную экстремистской. Мы удаляем публикацию, ей 20 лет. Мы поступили в соответствии с предписанием, которое предписывает удалить немедленно по поступлению документа", - сказал Муратов.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура через Роскомнадзор добивалась удаления этих фрагментов с сайта "Новой".

Книга "ФСБ взрывает Россию" за авторством Александра Литвиненко и Юрия Фельштинского вышла в свет в 2002 году. Она посвящена конспирологической версии о причинах и организаторах серии терактов в России в 1999 году. Была признана экстремистским материалом в 2015 году решением Хорольского суда Приморского края.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
21:21 Анохин просит Бастрыкина наказать виновных в публикации видео с Дзюбой

20:50 Суд потребовал, чтобы "Царьград" удалил заявления Соболь о Пригожине из-за покушения на ее мужа

20:19 Финляндия не откроет границы с РФ до нового года

20:16 Оппозиции предложили объединиться - согласны не все

19:59 Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

19:31 Петербургские медики хотят через суд добиться от Смольного "коронавирусных" выплат

19:01 Кремль определился с периодикой на 2021 год

18:50 Роскосмос зарегистрирует гагаринское "Поехали!" как товарный знак

18:31 Суд прекратил дело экс-чиновницы комздрава о просроченных лекарствах для онкобольных

18:25 К 2023 году проезд на метро в Петербурге может подорожать до 64 рублей

17:52 "Новая газета" удалила выдержки из книги о терактах конца 1990-х по требованию прокуратуры

17:50 Издательство "Просвещение" выпустило учебник по ЖКХ для школ

17:40 Руководитель ДДО предложил оппозиции Петербурга объединиться перед выборами 2021 года

17:22 "Стену памяти" погибшим от коронавируса медикам в Петербурге снимут 13 ноября

17:19 Суд обязал РИА ФАН удалить статью о Яшине и выплатить ему 100 тысяч рублей компенсации

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru