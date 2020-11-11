Шаскольский перестал быть вице-губернатором

Петербургский вице-губернатор Максим Шаскольский расстался со своей должностью в городском правительстве, сообщается на официальном сайте Смольного. В связи с этим теперь курировать энергетику и тарифное регулирование в городе временно будет Максим Соколов, отвечающий также за работу транспортной системы.

В начале недели в СМИ, ссылавшихся на анонимные источники во власти, появилась информация о возможном назначении Шаскольского на должность нового главы ФАС. Согласно этой информации, об отставке бессменного главы антимонопольщиков Игоря Артемьева уже сообщили его коллегам. Источники различных СМИ в чиновничьих кругах также рассматривали в качестве его возможного сменщика главу петербургского управления антимонопольщиков Вадима Владимирова, тогда как он эти слухи опровергал.

Шаскольский входил в состав городского правительства начиная с января 2019 года.

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