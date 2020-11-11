На Староневском создадут выделенные полосы для автобусов и троллейбусов

На участке Невского проспекта между площадями Восстания и Александра Невского, неофициально называемом Староневским проспектом, в 2021 году спроектируют выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на профильный комитет Смольного. Более того, в планах чиновников - продлить свободное движение автобусов и троллейбусов дальше на восток: полосы охватят также Заневский проспект в Красногвардейском районе.

В настоящее время специалисты проектируют аналогичные "выделенки" для Суворовского проспекта, Тульской, Малой Морской и Большой Морской улиц.

Отметим, что 9 ноября глава комитета по транспорту Кирилл Поляков утвердил новый стандарт качества общественного транспорта. Одним из требований к частным и государственным транспортным компаниям, например, станет размещение остановок не дальше чем в полукилометре от многоэтажек и не дальше 300 метров от медицинских и социальных учреждений.