Петербург начали украшать к новогодним праздникам

Петербург начали централизованно украшать к новогодним праздникам, первые гирлянды уже зажглись на набережной Крюкова канала и площади Искусств, сообщили в комитете по печати.

Украшать будут как центральные улицы и площади Петербурга, так и районы на окраинах и микрорайоны с массовой жилой застройкой. К примеру, две новые декоративные композиции "Ротонда" появятся в Южно-Приморском парке, впервые украсят Гражданский проспект, Проспект Тореза, Приморский проспект и набережную Черной речки.

Всего программа централизованного оформления Петербурга включает 180 адресов в 18 районах города. На украшение потратят около 182 млн рублей. Оформлять город будут поэтапно: к 1 декабря украсят Невский, Московский проспекты и Пулковское шоссе, к 10 декабря – основную программу оформления. 20 декабря зажгут огни на 62 искусственных елях, которые планируется установить, на Дворцовом мосту и елке на Дворцовой площади.

Напомним, в 2020 году на Дворцовой площади впервые за семь лет установят живую новогоднюю ель.