Росприроднадзор найдет новый дом для располневшего Шлиссика

"Фонд друзей балтийской нерпы" обратился в Росприроднадзор, чтобы решить судьбу нерпы по имени Шлиссик, который не захотел покидать людей после реабилитации в центре, передает "Фонтанка.ру".

Ладожская нерпа занесена в Красную книгу России, поэтому зоологи не могут самостоятельно определить судьбу Шлиссика. Теперь специалисты Росприроднадзора после консультаций будут решать, куда его пристроить.

В соцсетях представители фонда пообещали сообщить про "дальнейшую судьбу и место проживания" Шлиссика через пару недель. А пока он отъел себе толстые бочка и заслужил титул "Его Жирнейшества".

Шлиссик попал в фонд маленьким нерпенком и не захотел расставаться с людьми после реабилитации. Его несколько раз выпускали в живую природу, но каждый раз он возвращался к людям. Сотрудники фонда решили отказаться от этой идеи и пока он живет с ними, как и прославившийся привязанностью к людям Крошик. В сентябре Шлиссик приставал к чиновникам ленобластного комитета по охране животного мира, пока им вручали благодарственные грамоты.

фото: Спасение тюленей / "ВКонтакте"