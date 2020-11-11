Петербург получил 203 млн рублей на бесплатные лекарства от коронавируса для лечащихся на дому

Губернатор Петербурга Александр Беглов на совещании с помощником президент Максимом Орешкиным подтвердил, что город работает над организацией бесплатной выдачи лекарств пациентам с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщили в Смольном.

По словам Беглова, Петербург получил 203 млн рублей из федерального бюджета на эти средства, деньги распределили по районам города, и в ближайшее время поликлиники организуют закупочные процедуры.

"Все лекарства должны выдаваться пациентам на дому", - сказал Беглов, добавив, что это будет происходить по назначению врача и бесплатно. Речь идет о препаратах, которые упоминаются в девятой версии Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для легкой и среднетяжелой форм.

Также Беглов сообщил, что каждые пять дней в Петербурге проверяют наличие лекарств в стационарах, и основной запас препаратов для лечения коронавируса пополняется каждую неделю.

В начале ноября премьер-министр Михаил Мишустин распорядился выделить регионам 5 млрд рублей на бесплатные лекарства для пациентов с коронавирусом на амбулаторном лечении.

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