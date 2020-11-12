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9:28

И.о. главы администрации Выборгского района Ленобласти стал Ильдар Гилязов

фото ЗакС политика И.о. главы администрации Выборгского района Ленобласти стал Ильдар Гилязов

На смену пребывающему под арестом Геннадию Орлову в качестве временно исполняющего обязанности главы администрации Выборгского района Ленобласти пришёл бывший областной депутат Ильдар Гилязов: соответствующее решение подписано согласно уставу муниципального образования, информирует пресс-служба правительства региона.

Гилязов уже начал работать в обозначенном статусе.

При этом сам конкурс на должность руководителя районной администрации запланирован на 20 ноября.

Напомним, место начальника администрации Выборгского района освободилось сразу после ареста и последовавшей за ним отставки Геннадия Орлова.

Экс-управленец был задержан по делу о коррупционном скандале вокруг хищения 700 млн рублей из бюджета Выборга. Уйти с занимаемого поста он решил после ареста своего коллеги - бывшего руководителя местного комитета финансов Александра Болучевского, которого обвиняют в мошенничестве.

Вскоре после начала расследования, в конце октября, под Выборгом застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. СМИ Ленобласти писали, что его неофициально называли "хозяином Выборга", а незадолго до гибели из дома Петрова украли сейф с документами.

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9:28 И.о. главы администрации Выборгского района Ленобласти стал Ильдар Гилязов

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