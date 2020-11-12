РБК: Уволенный министр транспорта Дитрих отказался от губернаторской должности

Расставшийся со своей должностью в начале недели экс-министр транспорта Евгений Дитрих получил предложение возглавить Белгородскую область, однако ответил на него отказом, пишет РБК со ссылкой на сразу несколько своих источников во власти, в том числе, в администрации президента. По всей видимости, предполагают они, Дитрих займется бизнесом.

В сентябре полномочия губернатора Белгородской области сложил с себя политический долгожитель Евгений Савченко, управлявший регионом 27 лет. Нынешний врио Денис Буцаев, по сведениям издания, не до конца устраивает Кремль.

Отметим, что 9 ноября стало известно об отставках сразу четырех министров в правительстве: помимо Дитриха, должностей лишились главы Минприроды, Минстроя и Министерства энергетики.