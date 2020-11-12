Смольный проверил соблюдение масочного режима на Ладожском вокзале

Сотрудники комитета по транспорту совместно с ГКУ "Организатор перевозок" и полицией провели рейд на Ладожском вокзале, в ходе которого выявили петербуржцев, пренебрегающих "антивирусными" правилами, а именно - не носящих средства индивидуальной защиты, оповестили в Смольном.

Чиновникам попались девять человек, каждый из которых получил на руки акт о нарушении масочного режима - впоследствии они станут административными протоколами.

В целом, сообщили в комтрансе, горожане соблюдают установленные правила. Тех же, кто отказывается, ожидает штраф в размере до 4 тысяч рублей.

Напомним, СИЗ обязательны к ношению во всех видах общественного транспорта. Кроме того, с 14 ноября в городе на Неве вновь вводится обязательная самоизоляция граждан старше 65 лет и другие ограничения. Ранее закрыли фуд-корты и игровые комнаты в ТЦ, кроме того, в помещениях запрещены мероприятия численностью более 70 человек.