В Петербурге вводят самоизоляцию для людей старше 65 лет и запрещают вход на танцплощадки

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал документ о новых ограничениях в городе по сдерживанию распространения коронавируса. Согласно постановлению, уже существующие меры продлеваются до 15 января.

К ним добавляется запрет с 14 ноября проводить массовые мероприятия в зданиях и на открытом воздухе, если численность участников более 50 человек. Речь идет о спортивных, культурных, конгрессно-выставочных, досуговых, зрелищных и других мероприятиях, уточняется в документе. Если же кто-то хочет все же провести что-то с более чем 50 людьми, то необходимо будет получить согласие на это от органа власти, который отвечает за данную сферу. Комитеты по промышленной политике, культуре и физкультуре должны разработать порядок согласования и выработать условия до 12 ноября.

Также вводится запрет на работу кружков и секций в госучреждениях. Исключение сделано только для образовательных программ и программ по спортивной подготовке.

С 16 ноября запрещается продавать билеты без указания зрительского места и пускать людей в заведения по таким билетам, например, с выходом на танцпол. При этом, заполненность зала должна быть не более 50%. Исключение сделано для тех мероприятий, большее количество билетов на которые продали до 12 ноября.

По новым правилам, с 16 ноября организации уже обязаны перевести своих сотрудников старше 65 лет или с хроническими заболеваниями на дистанционную работу. Перечень хронических заболевания ранее определил комитет по здравоохранению. Не касается этот пункт только педагогов, работников здравоохранения, транспорта и торговли и других людей, чье нахождение на рабочем месте является "критически важным" для организации. Эту "критичность" работодатели должны обосновать в письме к комитету по промышленной политике, инновациям и торговле и указать там номера телефонов сотрудников, которые остались работать очно.

Остальным гражданам старше 65 лет и с хроническими заболеваниями администрация губернатора предприсывает соблюдать самоизоляцию. Так же как и весной им разрешено выходить из дома, чтобы сходить в ближайший магазин, выкинуть мусор, выгулять собаку, обратиться за медпомощью или позаниматься физическими упражнениями. Этой категории людей Смольный рекомендует для покупки необходимых товаров обратиться к волонтерам. Организовать такую помощь должны комитет по социальной политике и комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

Ранее 11 ноября вице-губернатор Олег Эргашев, ответственный за борьбу с коронавирусом в Петербурге, выступал в Законодательном собрании. На вопрос о том, какие меры администрация города намерена ввести в ближайшее время, вице-губернатор конкретного ответа не дал.

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