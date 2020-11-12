Бельский о возможной отставке главы ГИК: "Мы туда не вмешиваемся"

Вице-губернатор Петербурга по внутренней политике Александр Бельский заявил ЗАКС.Ру, что не может прокомментировать информацию о возможной отставке главы Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктора Миненко. По словам Бельского, вопрос относится только к Центральной избирательной комиссии и Горизбиркому.

- Это не мое дело. Все это вопрос ЦИКа и Горизбиркома, это их дело, мы туда не вмешиваемся, - заявил вице-губернатор.

Он добавил, что не правдива и информация о его лоббировании кандидатуры главы Курортного района Натальи Чечиной на пост главы ГИК:

- К любой информации о Горизбиркоме, я так понимаю, меня всегда приписывают. Я никого не лоббирую, ну что вы. Если говорить о Викторе Александровиче - он же по квоте ЦИКа [выдвинут в состав ГИК].

Миненко назначен в Горизбирком Центральной избирательной комиссией в 2018 году. ЦИК же рекомендовал другим членам ГИК выбрать его председателем комиссии. ранее 12 ноября в СМИ появилось заявление Миненко о том, что он готовится к отставке. В Горизбиркоме подтвердить слова своего руководителя пока не смогли.

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