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12:15

Роскомнадзор завел канал в Telegram после двухлетней блокировки мессенджера

фото ЗакС политика Роскомнадзор завел канал в Telegram после двухлетней блокировки мессенджера

Роскомнадзор на своей странице в Twitter объявил о создании своего Telegram-канала.

Судя по информации в Telegram, канал был создан 13 октября, первая запись появилась в нем 29 октября и была посвящена повторному направлению в Twitter, Facebook и Google требования "прекратить цензуру российских СМИ". До 13 ноября о создании Telegram-канала РКН официально не объявлялось.

До этого с апреля 2018 по июнь 2020 года Telegram был заблокирован на территории России из-за отказа передать ФСБ ключи шифрования сообщений пользователей. Несмотря на это, мессенджер успешно продолжал работать. В попытках прервать его работу РКН заблокировал свыше 18 млн адресов, в том числе IP-адреса Google, из-за чего пострадали около 400 российских фирм, а ущерб оценили почти в миллиард долларов. Несмотря на блокировку, Telegram использовали многие общественные деятели, политики, депутаты и чиновники.

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