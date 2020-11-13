Прокуратура подтвердила выявленные КСП нарушения на 85 млн рублей в МО "Георгиевский"

Прокуратура Петербурга подтвердила выводы Контрольно-счетной палаты города о нарушениях в МО "Георгиевский" и внесла представление главе округа, сообщили в КСП.

Должностные лица местной администрации и муниципального совета округа вызваны в прокуратуру Фрунзенского района. Решается вопрос о возбуждении административных дел по таким статьям, как несоблюдение требований законодательства в сфере закупок (ст. 7.29 КоАП), нарушение срока и порядка оплаты при осуществлении закупок (ст. 7.32.5 КоАП), нарушение порядка принятия бюджетных обязательств (ст. 15.15.10 КоАП), нарушение порядка формирования и представления сведений для проекта бюджетов (ст. 15.15.7 КоАП) и нецелевое использование бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП).

Прокурор Фрунзенского района направил главе округа Виталию Жолдасову представление по фактам несоблюдения порядка разработки и утверждения ведомственных целевых программ, порядка и условий оплаты труда сотрудников муниципальных органов, порядка составления и ведения бюджетной росписи, а также нарушений требований законодательства о контрактной системе.

Напомним, КСП при проверке в МО "Георгиевский" выявила более 300 нарушений на сумму более 85 млн рублей. Инспекторы нашли нарушения при формировании и исполнении местного бюджета, нецелевые расходы, нарушение бухучета, недостатки в сфере закупок.