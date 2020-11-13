За неделю Смольный поймал 150 нарушителей масочного режима

Смольный представил отчет о проведённых в течение недели рейдах по поимке граждан, пренебрегающих установленными в городе "антиковидными" правилами, а именно - пользующихся общественным транспортом без маски на лице. Результаты проверок опубликованы на сайте горадминистрации.

Только за прошедшие несколько дней представители комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности более 30 раз побывали в автобусах, троллейбусах, трамваях и метрополитене, а также в магазинах и торговых центрах. Как итог - 150 петербуржцев получили акты о нарушении масочного режима.

"Как бы трудно ни было, но мы должны принять новые правила игры, которые нам диктует сложившаяся эпидемическая ситуация. Соблюдение правил безопасности, в частности, ношение масок и других средств защиты, наша обязанность, которая помогает уберечь здоровье наших сограждан, наших родных и близких", - прокомментировала ситуацию глава комитета по вопросам законности Ольга Аришина.

Нарушителей "антивирусных" правил штрафуют по статьям 20.6.1 КоАП РФ и 8-6-1 закона Петербурга "Об административных правонарушениях". Размер санкции - до 4 тысяч рублей.

Днём ранее Смольный проверил соблюдение масочного режима на Ладожском вокзале.