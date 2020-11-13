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14:36

Смольный рассказал, сколько семей погибших медиков получили "коронавирусные" выплаты

фото ЗакС политика Смольный рассказал, сколько семей погибших медиков получили "коронавирусные" выплаты

По состоянию на 13 ноября положенные по закону выплаты получили семьи 38 петербургских медиков, официально признанных погибшими от COVID-19. При этом в комитете по здравоохранению признали, что умерших может быть гораздо больше - комиссия рассматривает "более десятка заявлений", однако выплаты затрудняет обилие бюрократических процедур. Согласно неофициальному списку памяти, в городе на Неве коронавирус унёс жизни 71 медика.

"У меня нет никаких сомнений, что родственники всех умерших получат эти средства. У государства нет задачи скрыть эти деньги. Сейчас проводится расследование. Окончательно сказать, умер ли медработник от коронавируса, можно будет только по результатам комиссии", - цитирует 78.ru главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Ранее, напомним, девять сотрудников Городской станции скорой подали на Смольный в лице комитета по социальной политике в суд: медики намерены побороться за положенные им по закону "коронавирусные" выплаты.

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