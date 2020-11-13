Смольный рассказал, сколько семей погибших медиков получили "коронавирусные" выплаты

По состоянию на 13 ноября положенные по закону выплаты получили семьи 38 петербургских медиков, официально признанных погибшими от COVID-19. При этом в комитете по здравоохранению признали, что умерших может быть гораздо больше - комиссия рассматривает "более десятка заявлений", однако выплаты затрудняет обилие бюрократических процедур. Согласно неофициальному списку памяти, в городе на Неве коронавирус унёс жизни 71 медика.

"У меня нет никаких сомнений, что родственники всех умерших получат эти средства. У государства нет задачи скрыть эти деньги. Сейчас проводится расследование. Окончательно сказать, умер ли медработник от коронавируса, можно будет только по результатам комиссии", - цитирует 78.ru главу комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца.

Ранее, напомним, девять сотрудников Городской станции скорой подали на Смольный в лице комитета по социальной политике в суд: медики намерены побороться за положенные им по закону "коронавирусные" выплаты.