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19:31

Петербургские медики хотят через суд добиться от Смольного "коронавирусных" выплат

фото ЗакС политика Петербургские медики хотят через суд добиться от Смольного "коронавирусных" выплат

Девять сотрудников Городской станции скорой помощи намерены побороться за положенные им по закону "коронавирусные" выплаты через суд: ответчиком в данном разбирательстве они видят Смольный в лице комитета по социальной политике, извещает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Коллективное исковое заявление зарегистрировал Куйбышевский райсуд. Согласно документу, 17 и 21 июля, а также 28 августа 2020 года медики обращались в комитет с заявлением о предоставлении им единовременной выплаты как медицинским сотрудникам, пострадавшим из-за работы с COVID-больными.

Позднее из ведомства пришёл ответ, в котором утверждалось, что медики заразились не на работе, поэтому в выплатах им отказывается.

"Истцы (9 человек) с решениями не согласны, просят суд их отменить и обязать комитет принять решения о выплате. К производству административное исковое заявление пока не принято", - уточнили в городской пресс-службе судов.

Первой с аналогичным иском, поданным к НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена в Калининский райсуд, обратилась санитарка медучреждения Мария Александрова, потребовавшая признать её пострадавшей от коронавируса при оказании помощи пациентам.

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