Санитарка центра Вредена просит суд признать ее пострадавшей от коронавируса

Калининский суд Петербурга зарегистрировал иск санитарки Марии Александровой к НМИЦ травматологии и ортопедии имени Вредена о признании ее пострадавшей от коронавируса при оказании помощи пациентам, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Представители судов отметили, что это первый подобный иск в Петербурге. По словам Александровой, она была суточной санитаркой на момент начала эпидемии коронавируса весной "в связи с производственной необходимостью", и в середине апреля выяснилось, что она заражена коронавирусом. Александрова настаивает, что заразилась от пациентов при выполнении должностных обязанностей.

Александрова обратилась к руководству центра с заявлением, чтобы ее признали пострадавшей от инфекции при исполнении трудовых обязанностей, но в этом ей отказали. С этим отказом она не согласна и просит суд признать ее пострадавшей и обязать больницу выдать соответствующий акт.

Напомним, медикам, заразившимся коронавирусом при оказании помощи пациентам в Петербурге, положены выплаты в 300 тысяч рублей, если заражение повлечет инвалидность – 500 тысяч, в случае смерти – 1 млн рублей.