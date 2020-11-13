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15:30

Экологи выявили очередную промышленную свалку в Невском районе

фото ЗакС политика Экологи выявили очередную промышленную свалку в Невском районе

Экоактивисты "Зеленого фронта" побывали на территории водоохранной зоны реки Оккервиль и выявили там очередную свалку строительных и промышленных отходов. 

Завалы мусора находятся в непосредственной близи дома №21 по улице Ванеева. В кучи свалены остатки кровельных и теплоизоляционных материалов, элементы перекрытий и перегородок, ёмкости с неустановленным содержимым, автомобильные покрышки.

По словам главы "Зеленого фронта" Сергея Виноградова, свалка, судя по её виду, по-прежнему систематически пополняется.

"Горы мусора на Ванеева появились после пристального внимания общественности к свалке на Дальневосточном проспекте. Так как между ними расстояние всего около километра, то можно предположить, что сбрасывают хлам здесь те же лица, что в Невском районе завалили отходами улицу Народную и Дальневосточный проспект. Мы немедленно сообщили в контрольно-надзорные органы, и надеемся, что их быстрое реагирование поспособствует решению проблемы", - поделился впечатлениями Виноградов.

Фото: "Зеленый фронт"

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