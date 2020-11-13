Губернатор Владимирской области заразился коронавирусом

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин во "ВКонтакте" сообщил, что заразился коронавирусом.

"Получил результат исследования на COVID-19 - положительный. Предстоит пройти курс лечения", - написал Сипягин, добавив, что продолжит работу удаленно.

С коронавирусом столкнулись многие главы регионов России. Заболели губернаторы Орловской, Костромской, Самарской, Иркутской, Омской, Саратовской областей, главы республик Адыгеи и Хакасии, Камчатского и Алтайского краев.

Также болеют многие чиновники и депутаты как федерального уровня, так и регионального. Недавно спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о 38 болеющих депутатах Госдумы.

фото: сайт губернатора Владимирской области