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17:58

У Первого меда установят ангела авторства Шустрова в память о погибших от COVID-19 медиках

фото ЗакС политика У Первого меда установят ангела авторства Шустрова в память о погибших от COVID-19 медиках

В Петербурге возле здания Первого медицинского университета появится фигурка "тихого ангела" авторства Романа Шустрова, ставшего жертвой COVID-19: всего в городе на Неве установлены три мини-скульптуры, изготовленные художником.

Фигура, которую в дальнейшем установят на углу Карповки и Петропавловской улицы, будет посвящена памяти медиков, ушедших из жизни из-за коронавирусной инфекции. 

По словам главы Петроградского района Ивана Громова, памятное место выбрано не случайно: именно на обозначенной точке родственники обычно встречаются со своими близкими, прошедшими лечение в Первом меде.

"Кроме того, Первый мед – это вуз, где учатся лучшие российские врачи. Место удобное и понятное, чтобы разместить такой памятник. Образ ангела напоминает о душах тех, кто погиб, сражаясь в этой войне с коронавирусом. И мы обязаны отдать дань их памяти", - цитирует заявление Громова "Петербургский дневник".

В соцсетях района, добавил управленец, разместят 3D-модель скульптуры и поинтересуются мнением горожан о её концепции.

В свою очередь родственница Романа Шустрова Ольга выразила благодарность всем неравнодушным гражданам за то, что именно работа художника была выбрана как символ борьбы с COVID-19.

Роман Шустров скончался от двусторонней пневмонии в Мариинской больнице в середине мая.

Фото: Юлия Кудряшова / Facebook


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