ЗакС выделил на сувенирные часы полмиллиона рублей

Законодательное собрание Петербурга объявило аукцион на покупку сувенирных настольных и наручных часов. Максимальная стоимость закупки составляет 497 тысяч рублей.

Всего парламенту требуется 58 часов, 50 из них - наручные. Они деляться на два вида: синие и коричневые, в остальном их характеристики совпадают. Как следует из документов закупки, наручные часы должны быть с круглым корпусом из высококачественной стали, минеральным и износостойким стеклом и кожаным ремешком. На задних крышках всех часов исполнитель обязан выгравировать слова "От Законодательного собрания Санкт-Петербурга". За каждые такие наручные часы ЗакС готов заплатить 6,7-6,8 тысяч рублей.

Настольные часы обойдутся дороже - 19,7 тысяч рублей. Их парламенту требуется восемь штук. Все настольные часы должны быть сделаны из "полудрагоценного камня оникс молочно-янтарного оттенка". В верхней части циферблата надо расположить позолоченный герб города, а на обратной стороне выгравировать надпись "От Законодательного собрания Санкт-Петербурга".

Все перечисленные часы должны быть упакованы в подарочные футляры из бархата. Для настольных часов такой футляр требуют сделать оригинальной конструкции: "раскрывается по центру на две равные половинки".

Отметим, ЗакС покупает часы каждый год. В 2019 году на них также потратили около полумиллиона рублей. Тогда парламент заказал 55 разных настольных часов.