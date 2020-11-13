Беглов поздравил ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летним юбилеем

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил коллектив ГУП "Петербургский метрополитен" с 65-летием предприятия, сообщили в Смольном.

На встрече с работниками метро в депо "Автово" Беглов заявил, что все эти годы метро "справляется с главной задачей ― бесперебойной и безопасной перевозкой пассажиров". Первый участок метро был открыт 5 ноября 1955 года от Площади Восстания до Автово, со временем число линий увеличилось до пяти.

Беглов поблагодарил работников метро за работу во время эпидемии коронавируса. Он наградил коллектив метрополитена благодарностью губернатора.

Ранее на встрече с сотрудниками метро Беглов официально назначил начальником метро Евгения Козина.

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