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15:45

Петербургский активист Мусин покинул страну, опасаясь за свою свободу

фото ЗакС политика Петербургский активист Мусин покинул страну, опасаясь за свою свободу

Регулярный участник петербургских уличных протестов Евгений Мусин, обнаруживший повышенный интерес правоохранительной системы к своей персоне, решил на неопределенное время выехать из России, о чем сообщил изданию "МБХ Медиа Северо-Запад". Последней каплей стало прослушивающее устройство, которое появилось на стене в его доме. По оценке Мусина, для него риск стать героем уголовного дела и получить реальный срок повысился.

"Мне очень жаль, что какое-то время не смогу выходить на уличные акции, лично встречаться и общаться с единомышленниками и прохожими. Однако я не улетел на Марс, нахожусь недалеко от России и постараюсь дальше участвовать в отстаивании идей, в которые верю, пусть и изменив формат участия", - отметил активист.

Он обосновался в одной из стран Европы, называть которую пока не спешит. В течение последнего года Мусина регулярно задерживали и арестовывали на "сутки". Одной из наиболее ярких акций стало перекрытие Невского проспекта баннером против поправок в Конституцию.

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