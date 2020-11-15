СК проводит проверку массового отравления школьников в Калининграде

В столовой одной из школ Калининграда отравились семь учащихся, двоим из которых потребовалась госпитализация, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря регионального правительства Дмитрия Лыскова.

"Их состояние близкое к удовлетворительному, ожидается, что в ближайшие дни они будут выписаны. Остальные пять школьников находятся дома под наблюдением врачей", - рассказал он.

Роспотребнадзор обнаружил признаки гастроэнтерита и наложил временный запрет на работу столовой, взяв образцы продуктов и используемой воды для исследования. Региональные управления прокуратуры и СК проводят доследственную проверку.

Отметим, что на минувшей неделе массовое отравление также произошло в кронштадтской школьной столовой. Инцидент привел к возбуждению уголовного дела.