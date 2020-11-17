Временным главой ГИК назначили зампреда Егорову Члены Санкт-Петербургской избирательной комиссии назначили временным главой избиркома заместителя председателя Аллу Егорову. Решение принято на заседании 17 ноября. Ранее 12 ноября экс-руководитель Горизбиркома Виктор Миненко сложил с себя полномочия члена комиссии. Губернатор Александр Беглов эту отставку принял. "Петербургский дневник" опубликовал информацию о том, что прием кандидатур на свободное место в ГИК проводится до 16 ноября включительно. При этом, 16 ноября издания сообщило о продлении срока приема предложений до 22 ноября. Член ЦИК Николай Булаев заявил, что Центризбирком в установленный срок представит своего кандидата в члены Горизбиркома.

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Посмотреть общий рейтинг персон. Рейтинг персон в этом материале 4 0 Миненко Виктор 2 0 Беглов Александр

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