Участников чаепития в день рождения Путина оштрафовали на 5 тысяч рублей

Петербургская акция в поддержку отравленного политика Алексея Навального, прошедшая в день рождения президента Владимира Путина 7 октября, обернулась для двух ее участников, Богдана Литвина и Никиты Левкина, одинаковыми штрафами в размере 5 тысяч рублей. Об этом сообщает "МБХ Медиа Северо-Запад".

Перфоманс носил название "Чаепитие с новичком" и состоялся возле дома в Басковом переулке, где прошло детство Путина. Один из активистов в маске Путина разлил чай другим, они в свою очередь его выпили и изобразили смерть. Задержания произошли уже постфактум. В частности, на Левкина полицейские составили протокол за самовольное занятие земельного участка "с помощью стола и торта", продолжавшееся, по мнению МВД, в течение шести минут.

Своей акцией активисты "Весны" выразили солидарность с "навальнистами", считающими, что за августовским отравлением политика стоит российсккая власть. Однако, согласно последнему заявлению главы МИД Сергея Лаврова, Россия продолжает отрицать свою причастность к инциденту. Лавров предположил, что боевым ядом оппозиционера отравили либо на борту немецкого самолета, либо в немецкой клинике "Шарите", где тот проходил лечение.