Муниципал
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Муниципал

17 ноября, 20:12

Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

фото ЗакС политика Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

Ленинский районный суд Петербурга 17 ноября признал незаконным бездействие главы муниципального образования "Семеновский" Яна Липинского по иску общественницы Анны Букиной, сообщил ЗАКС.Ру представитель активистки в суде Сергей Попов. По его словам, также суд вынес представление Липинскому. 

Букина требовала признать бездействие главы МО незаконным из-за отсутствия опубликованных на сайте Минюста нормативно-правовых актов муниципалитета - последний должен направлять их в течение 10 дней после собственного опубликования. В Минюсте же заявили, что за 2019-2020 года получили от МО только один документ. 

Аналогичное требование Букина выдвигала против руководителя местной администрации Сергея Лаптева. В суде его представитель заявил, что администрация никаких нормативных актов у себя не публиковала и не должна была ничего отправлять в Минюст, рассказал Попов. При этом, по его словам, на сайте муниципалитета присутствуют документы администрации. На это соответчик в суде заявил, что опубликованы не нормативно-правовые акты. Поэтому суд никаких мер против Лаптева и местного руководства не принял, уточнил представитель Букиной в суде. 

Он добавил, что в суде заявил о возможном нарушении муниципалитетом права гражданина получать информацию любым законным способом (ст.29 Конституции России). Представитель ответчиков же заявил, что истица должна ссылаться на закон, а не на Конституцию, рассказал Попов. Он сообщил, что также муниципалитет считал Букину не надлежащим истцом - заявление якобы в данном случае могли подать только органы государственной власти. Суд с этим, как видно, не согласился, отметил Попов. 

По его словам, некоторые органы власти могут опубликовать документ только на собственном сайте или в своем СМИ. Из-за этого гражданам может быть сложно узнать, точно ли опубликован тот или иной нормативный акт, считает юрист. Публикация же документа на федеральном сайте регистра Минюста - это гарантия для граждан на получение достоверной информации, добавил Попов.

 

София Саттарова

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

17 ноября, 19:29 Участников чаепития в день рождения Путина оштрафовали на 5 тысяч рублей

13 ноября, 18:56 Организаторы фестиваля "Бок о бок" подают в суд на Роспотребнадзор

12 ноября, 17:05 Петербургских активистов оштрафовали за демонстрацию старого белорусского флага

12 ноября, 11:21 Пензенских фигурантов дела "Сети" увезли из СИЗО в неизвестном направлении

10 ноября, 19:59 Адвокат: ФСБ просит фигурантов дела "Сети" дать показания на несуществующую террористическую ячейку

10 ноября, 14:03 Минюст косвенно подтвердил отсутствие публикаций документов МО "Семеновский"

5 ноября, 20:07 Отправленному в психиатрическую клинику активисту Меркулову продлили арест

30 октября, 17:36 "Мемориал" представил новые списки "современных" политзаключенных: в них - 362 человека

19 октября, 20:16 Чупрунова оштрафовали за выкрикивание лозунгов о Кадырове и Путине на согласованном пикете

15 октября, 17:27 Замглавы МО "Остров Декабристов" привлекли к делу по иску главы МО к совету

Упоминаемые персоны
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru