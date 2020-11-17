Суд признал незаконным бездействие главы МО "Семеновский"

Ленинский районный суд Петербурга 17 ноября признал незаконным бездействие главы муниципального образования "Семеновский" Яна Липинского по иску общественницы Анны Букиной, сообщил ЗАКС.Ру представитель активистки в суде Сергей Попов. По его словам, также суд вынес представление Липинскому.

Букина требовала признать бездействие главы МО незаконным из-за отсутствия опубликованных на сайте Минюста нормативно-правовых актов муниципалитета - последний должен направлять их в течение 10 дней после собственного опубликования. В Минюсте же заявили, что за 2019-2020 года получили от МО только один документ.

Аналогичное требование Букина выдвигала против руководителя местной администрации Сергея Лаптева. В суде его представитель заявил, что администрация никаких нормативных актов у себя не публиковала и не должна была ничего отправлять в Минюст, рассказал Попов. При этом, по его словам, на сайте муниципалитета присутствуют документы администрации. На это соответчик в суде заявил, что опубликованы не нормативно-правовые акты. Поэтому суд никаких мер против Лаптева и местного руководства не принял, уточнил представитель Букиной в суде.

Он добавил, что в суде заявил о возможном нарушении муниципалитетом права гражданина получать информацию любым законным способом (ст.29 Конституции России). Представитель ответчиков же заявил, что истица должна ссылаться на закон, а не на Конституцию, рассказал Попов. Он сообщил, что также муниципалитет считал Букину не надлежащим истцом - заявление якобы в данном случае могли подать только органы государственной власти. Суд с этим, как видно, не согласился, отметил Попов.

По его словам, некоторые органы власти могут опубликовать документ только на собственном сайте или в своем СМИ. Из-за этого гражданам может быть сложно узнать, точно ли опубликован тот или иной нормативный акт, считает юрист. Публикация же документа на федеральном сайте регистра Минюста - это гарантия для граждан на получение достоверной информации, добавил Попов.

София Саттарова