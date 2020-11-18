Совет Федерации одобрил ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах

Совет Федерации на заседании 18 ноября единогласно принял постановление о согласии президенту России на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября российских военных с нужным вооружением, военной и специальной техникой для миротворческой миссии, передает ТАСС.

Вводить российских миротворцев в Карабах начали еще до этого момента. Сенатор Андрей Клишас в разговоре с РИА "Новости" пояснил, что президент имел право оперативно сделать это без согласия Совета Федерации, поскольку в конфликте погибли и российские граждане.

Вечером 9 ноября Россия, Азербайджан и Армения заключили соглашение о перемирии в Карабахе. Согласно ему, Россия вводит на территорию региона около двух тысяч миротворцев. Армения передает Азербайджану занятые ей территории.

Конфликт вокруг Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией тянется с конца 1980-х годов, когда Нагорно-Карабахская автономная область, населенная преимущественно армянами, объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В результате военных действий 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Карабахом и несколькими прилегающими районами. Нагорный Карабах объявил о своей независимости, но остается непризнанной республикой.

27 сентября конфликт обострился после того, как Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании войны после обстрела. В странах было введено военное положение.