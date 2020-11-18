18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

18 ноября, 12:28

ТАСС: Экс-главу КУГИ Куракина задержали по подозрению в коррупции

фото ЗакС политика ТАСС: Экс-главу КУГИ Куракина задержали по подозрению в коррупции

Сотрудники Следственного комитета задержали министра экологии и природопользования Подмосковья Дмитрия Куракина, пишут "Коммерсантъ" и ТАСС. Вместе с ним задержаны еще двое человек.

Накануне к Куракину пришли с обысками сотрудники ФСБ, МВД и СК. Сообщается, что задержанных подозревают в коррупции, связанной с военным имуществом – лесами и земельными участками. Вменяемые эпизоды связаны с временами его работы начальником департамента имущественных отношений Минобороны с 2012 по 2017 год.

Куракин пришел в департамент Минобороны после того, как пост покинула Евгения Васильева, которая осуждена по делу о мошенничестве при продаже недвижимости по заниженным ценам. Перед этим Куракин возглавлял комитета по управлению городским имуществом Петербурга.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
0:01 Системный кандидат для Горизбиркома

18 ноября, 22:58 Спортивные мероприятия в Петербурге закроют для зрителей с 23 ноября

18 ноября, 21:15 Дольщики Normann объявили о завершении голодовки

18 ноября, 20:58 Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

18 ноября, 20:30 Учреждение при Минобороны оштрафовали за повреждение дома-памятника в Кронштадте

18 ноября, 19:58 На очередной "Стратегии-18" в Кудрово задержали пятерых активистов

18 ноября, 19:45 Беглов высоко оценил работу аппарата Шишлова

18 ноября, 19:19 ЗакС эмоциональный

18 ноября, 19:13 В новой инфекционной больнице в Коммунарке взорвался кислород

18 ноября, 18:48 Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

18 ноября, 18:32 В Смольном отчитались о числе медиков, получивших различные коронавирусные выплаты

18 ноября, 17:59 Шлосберг готов к объединению с Навальным на время выборной кампании в Госдуму

18 ноября, 17:22 Елин не ожидает увидеть на Рождественской ярмарке "такого числа гостей, как было раньше"

18 ноября, 16:59 Амосов: Представитель Горизбиркома не должен быть так связан с руководством города

18 ноября, 16:55 В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru