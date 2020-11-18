Аудитора Меня задержали по делу о растрате 700 млн рублей

После того, как 18 ноября Совет Федерации разрешил задержать аудитора Счетной палаты Михаила Меня, проходящего по коррупционному уголовному делу, силовики осуществили задержание, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Согласно одному из них, операцию выполнили сотрудники антикоррупционного главка МВД совместно с представителями Службы экономической безопасности ФСБ.

Меня привлекают в качестве обвиняемого по делу о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области, которую он возглавлял в 2005-2013 годах. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Генеральный прокурор Игорь Краснов утверждает, что на сегодняшний день достаточно убедительных доказательств причастности Меня к растрате денег.