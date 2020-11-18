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18 ноября, 16:55

В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

фото ЗакС политика В профсоюзе "Учитель" опасаются полного перехода на дистанционное обучение

Председатель петербургского отделения профсоюза "Учитель" Иван Меньшиков рассказал ЗАКС.Ру о шагах чиновников, прямо или косвенно указывающих на стремление полностью перейти к дистанционной форме обучения на период пандемии. Прежде всего, он отмечает, что при нынешних "мощностях" городской системы образования анонсированную ранее форму комбинированного обучения едва ли можно считать реалистичной. 

"Аккаунт Ирины Потехиной (профильного вице-губернатора - прим. ЗАКС.Ру) "ВКонтакте", отвечая на вопросы активистов профсоюза, утверждает, что администрациям школ нужно исхитриться и разработать такой порядок работы с детьми на комбинированном обучении, чтобы нагрузка не возросла. Учителям это не представляется возможным", - подчеркнул Меньшиков.

Вместе с тем, по имеющимся у него данным, с начала первой после осенних каникул недели чиновники приступили к давлению на педагогическое сообщество, добиваясь от учителей поголовной регистрации на государственном интернет-портале "Петербургское образование". При этом, отмечает профсоюзный деятель, не существует правовых документов, которые бы обязывали учителей это делать.

"Полагаю, что готовится переход на единую систему дистанционного обучения на основе данного портала. Уже сейчас в его работе наблюдаются сбои в связи с возросшей нагрузкой. <...> В рамках телефонного разговора чиновники говорят, что найдут управу на директоров, в чьих школах учителя будут отказываться", - заключил Меньшиков.

Напомним, 5 ноября Потехина объявила, что после каникул учащиеся вправе избрать смешанную форму обучения и посещать школу в те дни, когда им удобно.


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