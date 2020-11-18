Путин назначил врио губернатора Белгородской области и врио главы Мордовии

Президент Владимир Путин спустя два месяца после отставки Евгения Савченко с поста губернатора Белгородской области определился с его преемником. Своим указом глава государства назначил врио руководителя региона Вячеслава Гладкова, сообщается на сайте Кремля.

Савченко был последним в России губернатором ельцинской эпохи: он возлавлял Белгородскую область с 1993 года. После сентябрьской отставки, с одобрения региональных депутатов, он стал членом Совета Федерации от Белгородской области. Это стало возможным, поскольку по результатам единого дня голосования 13 сентября ему удалось выиграть мандат депутата областной думы.

Согласно другому указу Путина, врио главы появился и в Мордовии, где сегодня, 18 ноября, заявил об отставке Владимир Волков. Его сменил Артем Здунов. Волков продержался в кресле главного регионального чиновника восемь лет.