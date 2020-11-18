Карельскому историку Юрию Дмитриеву могут увеличить срок заключения

Детский омбудсмен по республике Карелия Геннадий Сараев рассказал о том, что скандальное дело историка и правозащитника Юрия Дмитриева, преследуемого по педофильской статье, может привести к еще более тяжелым последствиям, нежели вынесенный 13-летний приговор. По словам омбудсмена, к делу приобщили показания некоего свидетеля, который якобы видел историка за просмотром порнофильма. Свидетель утверждает, что в компьютере Дмитриева кино для взрослых хранилось "рядом" с фотографиями обнаженной приемной дочери, из-за которых его с перерывами преследуют с 2016 года.

"Если раньше был непонятен мотив, и те снимки обнаженного ребенка, которые находились в компьютере и на которых также были видны гениталии ребенка, рассматривались и представлялись стороной защиты как дневник здоровья, то на сегодня уже, так как эти фотографии находились рядом с порнографическими материалами, есть мотив, который сейчас судья будет рассматривать",- цитирует Сараева "Интерфакс".

Таким образом, есть вероятность, что главу карельского "Мемориала" осудят еще и за изготовление порнографии с использованием несовершеннолетних. В настоящее время суд пересматривает три его дела - о хранении оружия, изготовлении порнографии и развратных действиях в отношении несовершеннолетней. Ранее он был по ним оправдан. Оглашенный в сентябре приговор по четвертому делу - о сексуальном насилии над несовершеннолетней - тоже будет в ближайшее время оспорен.

Российские и международные правозащитники практически единодушно считают Дмитриева, отрицающего свою вину, узником совести. Известные представители отчественной интеллигенции неоднократно подписывали коллективные письма в его защиту и записывали видеообращения с требованиями прекратить преследование 64-летнего мужчины. Сам историк предполагает, что таким образом с ним сводят счеты представители спецслужб, поскольку он известен своими исследованиями преступлений НКВД - прежде всего, раскопками в урочище Сандармох.