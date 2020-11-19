Экс-главу КУГИ Куракина арестовали на два месяца по коррупционному делу

Подозреваемый в коррупции вице-премьер Московской области Дмитрий Куракин, как того хотело следствие, получил от суда меру пресечения в виде двухмесячного заключения под стражу, сообщил "Интерфакс". Смягчающих обстоятельств судья не смогла обнаружить, тогда как Куракин свою вину категорически отрицает. Вместе с ним арестовали и других фигурантов дела о получении взяток - экс-начальника ФГАУ "Оборонлес" Владислава Холодкова и главу АО "Мальтинский военный лесхоз" Максима Ан.

О задержании Куракина стало известно накануне. Ему вместе с подельниками вменяют эпизоды мошенничества, имевшие место во время его работы в Минобороны в 2012 – 2017 год. По версии следствия, от махинаций с участками земли федеральный бюджет потерял порядка 2 млрд рублей.

В начале 2010-х годов Куракин возглавлял комитет Смольного по управлению государственным имуществом.