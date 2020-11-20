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11:33

В Госдуме призвали наказывать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

фото ЗакС политика В Госдуме призвали наказывать автомобилистов за превышение скорости на 1 км/ч

Депутат Госдумы от "Единой России", член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев предложил ввести штрафы за превышение скорости на автомобиле на 1 км/ч, передает агентство "Москва".

"Безусловно, важно ловить лихачей. Но нам куда более важно понимать, что любой человек, который нарушает правила дорожного движения со скоростью на 1 км/ч, он уже является нарушителем ПДД. Ему выдавали права для того, чтобы он ездил по правилам. Если бы он это сделал при сотруднике ГИБДД, то никогда бы не получил права", - заявил Васильев.

По его словам, это вопрос "о культуре нашего общества и соблюдении законов и правил". По его мнению, если отменить нештрафуемый порог в 20 км/ч и наказывать за превышение скорости всего на 1 км/ч, это "изменит ситуацию с безопасностью на дорогах".

Надо называть злостными нарушителями не тех, кто забыл или не заплатил большой штраф, а того, кто каждый день позволяет себе нарушать скоростной режим. Нужно еще раз до людей донести, что нарушать правила дорожного движения нельзя. Это приводит к смерти", - убежден депутат.

Ранее в МВД пообещали, что в новом проекте КоАП будет сохранен нештрафуемый порог в 20 км/ч.

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