Песков предложил повесить в МО "Смольнинское" портреты и Путина, и Пушкина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с порванным портретом Путина в МО "Смольнинское", предложив повесить рядом и изображение президента, и портрет поэта Александра Пушкина, передает РБК.

"Хочется посоветовать им повесить (портреты) и Путина, и Пушкина, и успокоиться на этом", - сказал Песков.

Он заявил, что в Кремле вряд ли могут "позитивно оценивать факт того, что кто-то порвал фотографию Путина". "Все-таки это наш президент и, наверное, это плохо — так себя вести и так поступать", - считает Песков.

Представитель Кремля отметил, что не существует никаких инструкций о размещении портретов Владимира Путина в госучреждениях, передает РИА "Новости".

"Это никак не регламентировано. Никаких инструкций на этот счет нет и быть не может", - сказал Песков в ответ на вопрос о том, как Путин относится к традиции обязательно вешать его портреты в зданиях органов власти.

18 ноября на заседание депутатов МО "Смольнинское" прибыли сотрудники полиции из-за того, что депутат Никита Юферев порвал портрет Путина. Муниципалы каждый раз вешают в помещении местной администрации портрет поэта Александра Пушкина вместо Путина, но каждый раз портрет президента возвращают обратно.