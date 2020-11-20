Еще один фигурант дела о хищении 700 млн рублей в Выборге отправился под домашний арест

Суд в Петербурге арестовал на два месяца бизнесмена, гендиректора фирмы "Строймаркет 47" Магомеда Османова, фигурирующего в деле о хищении из бюджета Выборсгкого района Ленобласти 700 млн рублей, передает объединенная пресс-служба судов. По версии следствия, его компания получала денежные переводы от районной администрации, но никаких подрядных работ в рамках контрактов, связанных с капитальным ремонтом домов, не вела. Арестант признал вину лишь частично.

Эк-глава муниципального района, Геннадий Орлов, тоже на время следствия находится под домашним арестом. Попав под следствие, он расстался с должностью, и теперь врио главы района работает Ильдар Гилязов. По делу также проходит бывший глава местного комитета финансов Александр Болучевский.

Вскоре после начала расследования, в конце октября, в районе Выборга застрелили бизнесмена, муниципального депутата Александра Петрова. СМИ Ленобласти писали, что его неофициально называли "хозяином Выборга", а незадолго до гибели из дома Петрова украли сейф с документами.