В России заочно арестовали тюменского блогера, писавшего о Путине

Покинувший Россию в прошлом году блогер из Тюмени Алексей Кунгуров заочно получил от суда меру пресечения в виде двух месяцев следственного изолятора, передает ТАСС. Если его экстрадируют, то Кунгуров сразу же будет задержан и взят под стражу. По версии блогера, дело об экстремизме возбудили из-за его прошлогоднего критического поста, посвященного президенту Владимиру Путину.

"Все, что я знаю — это то, что „эшники" в ноябре прошлого года возбудились по поводу экстремизма в этом тексте. Брали с меня пояснения, пока я 15 суток за другой экстремизм отбывал. А вот статья 205.2 — это ФСБшная компетенция. Да и суд Лефортовский — их. Что чекисты нафантазировали, мне неведомо", - рассказал фигурант дела изданию "МБХ Медиа".

В 2017 году интересы Кунгурова брался защищать политик и юрист Алексей Навальный. В то время блогер тоже подвергался преследованию - за свои посты о сирийской войне.