Петербургский Роспотребнадзор противится закрытию школ на карантин

Руководство петербургского управления Роспотребнадзора обратилось в городское правительство с письменными рекомендациями, в которых говорится о нецелесообразности закрытия школ на карантин, о чем пишет "Фонтанка", ссылаясь на свои источники.

Отправке документа предшествовали переговоры с чиновниками федерального уровня, выступающими за сохранения возможности для учеников лично присутствовать на уроках.

Напомним, что в начале ноября вице-губернатор Ирина Потехина объявила о внедрении смешанной формы обучения: петербургские школьники вправе совмещать дистанционное обучение с посещением занятий по своему усмотрению. В профсоюзе "Учитель" смотрят на это скептически: по оценкам его членов, смешанная форма обучения грозит увеличением нагрузки на педагогов.

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