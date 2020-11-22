Депутат Романов хочет сделать 22 ноября официальным Днем Дороги Жизни

Представляющий Петербург в Государственной думе депутат Михаил Романов по случаю очередной годовщины начала движения по Дороге Жизни обратился к губернатору Александру Беглову, предлагая отмечать это событие ежегодно на официальном уровне.

"Для того времени строительство магистрали по озеру с малоизученным тогда ледовым режимом – крайне рискованное решение. Но именно оно сыграло неоценимую роль в истории блокады Ленинграда и стало определяющим фактором в том, что город выстоял и выжил", - напоминает, среди прочего, в письме политик.

В случае одобрения идеи законодательной и исполнительной ветвями власти, подчеркивает Романов, есть шанс, что Петербург сможет справить 80-летие пуска Дороги Жизни 22 ноября 2021 года с подобающим этому событию вниманием. Включение 22 ноября в список городских памятных дат полезно, считает единоросс, для воспитания молодежи в правильном патриотическом ключе.

Напомним, что в годы блокады Дорога Жизни связывала осажденный город с остальной страной, позволяя при помощи грузовиков снабжать голодающих ленинградцев грузов, необходимыми для выживания. Кроме того, таким образом эвакуировали наиболее уязвимые группы горожан.

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