"Без вины виноватый": Экс-главу МО "Красное Село" Колошинского лишили мандата

Большинство депутатов муниципального совета МО "Красное село" проголосовало за лишение полномочий своего коллеги Николая Колошинского, о чем он сам написал в газете "Новый Красносел". Произошедшее он преподносит как избавление от неудобного человека в совете, уверяя, что поводы для его исключения - несостоятельные. По словам Колошинского, произошел подлог его декларации, которую он подал в комитет территориального развития весной, причем сведения о доходах и имуществе его и его жены изменили "на 100%".

"Сведения о доходах и недвижимости депутатов были размещены на сайте муниципального образования 15 апреля, однако я с этой информацией ознакомился только после получения результатов проверки моих сведений в Комитете, поскольку у меня не было сомнений в достоверности моих сведений, 13 лет я заполнял декларации, в которых указывал одну и ту же недвижимость", - пишет автор материала.

Депутат сетует на то, что у него не было времени отстоять свою невиновность: "все произошло очень быстро, учитывая заинтересованность некоторых лиц". Он намерен добиваться восстановления справедливости и восстановления своего членства в совете.

Отметим, что после прошлогодних выборов в Красном Селе долгое время не могли определиться с главой, о чем подробно писал ЗАКС.Ру. Колошинский уже занимал этот пост - до конца 2014 года.