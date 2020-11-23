Комитет по образованию обрёл нового замглавы: им стал Михаил Пучков

Начиная с сегодняшнего дня, 23 ноября, в комитете по образованию начал работать Михаил Пучков, получивший пост заместителя главы ведомства, информирует "Фонтанка".

Чиновник будет курировать сферу цифровизации системы образования в Петербурге.

Ещё на прошлой неделе Пучков трудился в педагогическом университете им. Герцена в должности проректора по инновациям и информационным технологиям.

Собеседники издания уточнили, что именно благодаря вузу Смольный начал внедрять современные методики в городскую сферу образования.

Напомним также, 12 ноября комитет по образованию покинула его временная руководительница Ирина Асланян. Вместо нее временно исполнять обязанности председателя будет Александр Ксенофонтов.