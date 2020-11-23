Беглов назначил Чечину членом ГИК Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о назначении членом Санкт-Петербургской избирательной комиссии Натальи Чечиной, которая является главой администрации Курортного района. Документ опубликован 23 ноября на сайте администрации города. Постановление о снятии полномочий главы района с Чечиной на момент публикации заметки не опубликовано. Чечина становится членом Горизбиркома с правом решающего голоса. Ранее главу района в состав ГИК рекомендовала Центральная избирательная комиссия. Позже ЦИК должен предложить кандидата в председатели Горизбиркома. Традиционно ЦИК на эту должность выдвигает того члена комиссии, которого предлагал и в состав избиркома.

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