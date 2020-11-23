Эргашев не ответил Вишневскому, когда начнет работать интернет-сервис по вызову врача

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев в ответе на запрос депутата Законодательного собрания от "Яблока" Бориса Вишневского сообщил, что в городе работают девять из 23 сервисов проекта "Электронное здравоохранение". Среди них запись на прием к врачу, просмотр этих записей, просмотр документов, просмотр результатов лабораторных исследований, обращения в организацию здравоохранения, информация от пациента к приему врача, управление доступом к электронной медкарты, просмотр журнала доступа к электронной медкарте, поиск льготных лекарств в аптеках, указал Эргашев в ответе, который парламентарий опубликовал в своих социальных сетях.

Вице-губернатор добавил, что еще по пяти сервисам идет работа над возникшими ошибками. В их числе нет упоминания об услуге вызова врача на дом через интернет, о работе которого спрашивал Вишневский. Он просил сообщить, когда этот сервис начнет работать и какие меры правительство города принимает по его скорейшему запуску. Эргашев на эти вопросы не ответил.

- Это вообще нечто. Это просто полный провал, - заявил Вишневский в разговоре с ЗАКС.Ру. - [Вызвать врача на дом] через интернет невозможно. А то и дозвониться невозможно - люди тратят по несколько часов. Электронный сервис просто не работает, и даже непонятно, когда будет работать.

Эргашев в письме депутату сообщил, что на проектирование и внедрение электронных сервисов по здравоохранению потрачено 267,1 млн рублей. Он добавил, что реализация проекта и отчеты по выделенным на них средствам находятся в ведении комитета по информатизации и связи.

Ранее Вишневский отметил, что сервис по вызову врача на дом через интернет планировали запустить еще в 2019 году. По мнению парламентария, запустить такую услугу технически не составит труда.

София Саттарова

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