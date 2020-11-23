Из нового устава МО "Аптекарский остров" исчезнет пункт о депутатских прогулах

Неоднократный пропуск без уважительных причин заседаний муниципального совета МО "Аптекарский остров" перестанет считаться основанием для отзыва местного депутата. Соответствующий пункт исчез из проекта нового устава муниципалитета, опубликованного в ноябрьском номере газеты "Аптекарский остров".

Вместо прогулов добавлено новое основание - "неоднократное грубое без уважительных причин неисполнение депутатом своих обязанностей". Факт грубого неисполнения должен установить суд.

Кроме того, в новом уставе снижается кворум для заседаний муниципального совета. Если раньше для начала заседания было необходимо присутствие двух третей от числа избранных депутатов, то теперь будет достаточно половины.

Упрощается принцип избрания главы муниципалитета. В действующей редакции документа прописано, что он определяется путем тайного голосования при участии не менее 2/3 от числа избранных депутатов. В новой такого требования нет. Достаточно набрать большинство голосов от общего числа мундепов.

Наконец, предлагается снизить бремя подотчетности главы МО "Аптекарский остров". По действующему уставу, он обязан не менее двух раз в год отчитывается о своей деятельности перед муниципальным советом и один раз в год перед населением. В новой версии документа соответствующие пункты сформулированы мягче:

"Глава муниципального образования подконтролен и подотчетен населению и Муниципальному Совету. Глава муниципального образования не позднее 30 июня текущего года представляет Муниципальному Совету ежегодный отчет о результатах своей деятельности, в том числе о решении вопросов, поставленных Муниципальным Советом".

Принятый депутатами устав еще не вступил в силу. На вторник, 1 декабря, назначены публичные слушания по этому документу. Они начнутся в 15-00 по адресу Малый проспект Петроградской стороны, 72.

Напомним, муниципальный совет МО "Аптекарский остров" обновлися после сентябрьских выборов 2019 года. В том же месяце муниципалитет возглавил единоросс Никита Титенко, ранее работавший помощником спикера Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

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