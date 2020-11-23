Ушла из жизни правозащитница Лидия Графова

В Москве на 83 году жизни скончалась журналистка и правозащитница Лилия Графова, о чем сообщил в своем Twitter экс-глава президентского совета по права человека Михаил Федотов.

"Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память", - написал он.

На последних президентских выборах в 2018 году Лидия Графова вошла в список доверенных лиц Григория Явлинского, набравшего в итоге 1,05% голосов россиян.

Сотрудничавшая с различными СМИ, в 2008 году она удостоилась премии "Золотое перо России". С середины 1990-х годов Графова возглавляла общественную организацию "Форум переселенческих организаций", а в 2004 году содействовала созданию организации "Матери Беслана".

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