Борьба в МО "Смольнинское": В ход пошел УК РФ

И.о. главы МО "Смольнинское" Григорий Ранков сообщил ЗАКС.Ру, что написал три заявления на 11 депутатов муниципалитета. Все по уголовным статьям: оскорбление чувств верующих, клевета и ложный донос. Больше всего претензий у Ранкова к представителям "Яблока" Никите Юфереву и Екатерине Кузнецовой. Они в свою очередь сообщили, что о заявлениях и.о. главы слышат впервые.

Ранков рассказал, что все обращения поданы в течение последнего месяца в прокуратуру, управление СК по Петербургу и УМВД по городу.

Одно из заявлений он написал на мундепа от "Яблока" Никиту Юферева по статье об оскорблении чувств верующих (148 УК РФ), рассказал Ранков. Он пояснил, что на заседании 7 октября Юферев обратился к нему с фразой, в которой сравнивал и.о. главы МО с Папой Римским.

После заседания мундеп на своей странице в Facebook попросил прощения у всех католиков за некорректное сравнение. Он заявил, что "вспылил и наговорил лишнего".

Ранков же все равно написал на него заявление. И.о. главы муниципалитета считает, что представляет интересы представителей разных конфессий:

- Я глава [муниципалитета] и для католиков, и для иудеев, и для мусульман, правильно? Я должен быть на стороне всех, а не тех, кто мне больше нравится.

Юферев сообщил ЗАКС.Ру, что ни о каких заявлениях в правоохранительные органы не слышал и с ним никто не связывался по этому вопросу. Он признал, что высказывание его было некорректным:

- Я извинился перед Папой Римским и верующими, я не знаю, зачем я Папу Римского сравнил с Ранковым, это действительно некорректное сравнение.

Мундеп добавил, что оскорбить никого не хотел. Ранков же "хайпует" на произошедшем, считает Юферев.

На том заседании, когда прозвучала спорная фраза, мундеп попросил и.о.главы покинуть занимаемую должность. Он напомнил, что жители округа не проголосовали за Ранкова на мунвыборах:

- Сложите полномочия, мы вас просим, вы нам не нужны. Жители пришли на избирательные участки, сказали: "Григорий Михайлович, вы пять лет управляли нашим округом, идите, пожалуйста, работайте в школе". Жителям вы тоже не нужны.

В сентябре 2019 года в совете МО "Смольнинское" места получили два представителя "Единой России", семь кандидатов от "Яблока", шесть активистов "Центральный район за комфортную среду обитания", три представителя Штаба Навального и два самовыдвиженца. В прошлом, пятом, созыве большинство было у "Единой России", а возглавлял округ депутат от партии власти Ранков. В шестой созыв он не прошел, но совет не смог договориться и выбрать председателя муниципалитета, поэтому обязанности до сих пор исполняет бывший руководитель МО.

В течение года в муниципалитете длится противостояние: мундепы сокращают полномочия и финансы местной администрации, а та в ответ не пускает оппозиционеров в здание округа на заседание без Ранкова. И.о. главы утверждает, что все принятые решения мунсовета без его подписи якобы недействительны, а "яблочники" настаивают на том, что он не исполняет свои обязанности в должной мере и даже лишили его зарплаты в сентябре 2020 года.

В группе "Депутаты партии Яблоко в МО Смольнинское" 17 октября размещен пост о заседании совета, в нем же сообщается о финансовых выплатах сотрудникам муниципалитета:

"Так, Ранков получил выплаты в размере 295 тысяч якобы за неотгулянный отпуск, а аппарат совета умудрился израсходовать около 2 млн. рублей за месяц, хотя обычно укладывался в сумму около 1 млн."

Ранков заявил ЗАКС.Ру, что это ложная информация:

- Про меня написали они, что я получил отпускные почти 300 тысяч, а я реально получил 139. То есть это клевета.

И.о. главы рассказал, что написал заявление о клевете (ст. 128.1 УК РФ) на Юферева и мундепа округа, главу петербургского отделения "Яблока" Екатерину Кузнецову. По его словам, они в своих соцсетях разместили эту якобы ложную информацию о его отпускных.

Об этом заявлении Юферев, по его словам, так же ничего не знает. Кузнецова сообщила ЗАКС.Ру, что впервые слышит об обращении Ранкова в органы от корреспондента издания. Мундеп напомнила, что 2 сентября муниципальный совет лишил и.о.главы заработной платы. Все возможные выплаты Ранкову должны были пройти в сентябре, уверена Кузнецова. Однако, в данных за октябрь были цифры об оплате труда и.о. главы муниципалитета, заявила руководитель "Яблока" в Петербурге.

Юферев сообщил, что все данные по выплатам они брали из отчетов местной администрации об исполнении бюджета:

- Они ежемесячно вывешивают отчеты. Вы берете отчет на дату 8 сентября, смотрите содержание главы, [напомню] 2 числа Григорий Михайлович был лишен зарплаты, и потом вы открываете следующий отчет [за октябрь] и видите, что там на 300 тысяч больше.

По словам Кузнецовой, сотрудница аппарата МО пояснила мундепам, что у Ранкова был неотгулянный отпуск за 60 дней и все положенные ему деньги он получил в октябре. Законность такого действия вызывает подозрения, считает "яблочница".

Написал заявление Ранков, по его словам, и на группу муниципальных депутатов из 11 человек: представителей партии "Яблока", Штаба Навального и бывших участников движения "Центральный район за комфортную среду обитания". Они 7 октября приняли решение об обращении в ряд ведомств: Следственный комитет, прокуратуру, Управление экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и Контрольно-счетную палату города. Мундепы в своем обращении заявили, что и.о. главы якобы мог расходовать 4,9 млн рублей бюджета муниципалитета, не имея правового акта, устанавливающего цели расходования указанных средств.

Ранков утверждает, что тратил средства правильно. Это он и пояснил в своем заявлении в органы, уточнил и.о. главы. По его мнению, проголосовавшие за решение мундепы якобы "группой лиц по предварительному сговору" совершили ложный донос.

Кузнецова заявила, что сначала Ранков должен был представить на согласование с советом смету расходов, а уже потом тратить деньги. Никакой же сметы и.о. главы не представил, уточнила мундеп.

О необходимости тратить деньги по смете говорится в Уставе муниципалитета (ст. 16) - среди полномочий главы МО указано: "самостоятельно распоряжается средствами, предусмотренными в бюджете на содержание Муниципального Совета в соответствии с утвержденной Муниципальным Советом сметой".

Ранков считает, что смету должны были подготовить депутаты. Со ссылкой на Положение о бюджетном процессе округа он отметил, что в обязанностях руководителя МО нет пункта о внесении сметы (ст.4).

Кузнецова в разговоре с ЗАКС.Ру добавила, что решение об обращении в ведомства было принято советом муниципалитета. За это в любом случае никакой ответственности мундепы не понесут, уверена "яблочница".

- Это решение совета. По законодательству, ни один депутат не несет ни уголовной, ни административной ответственности за свое поднятие руки, за любое решение совета, - напомнила Кузнецова.

Речь идет о депутатской неприкосновенности: по ч.9 ст. 40 закона о местном самоуправлении (131-ФЗ) муниципального депутата нельзя привлечь к уголовной или административной ответственности за его действия в рамках полномочий депутата:

"Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, в том числе по истечении срока их полномочий".

При этом, данный пункт не распространяется на ряд нарушений: клевета, оскорбление и другое. В том же законе сказано, что полномочия депутата досрочно прекращаются при "вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда" (ст. 10).

София Саттарова