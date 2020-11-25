Ректор РУДН об отчислении Крисевича: Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета?

Ректор Российского университета дружбы народов Олег Ястребов заявил, что активиста Павла Крисевича, отчисляют, в том числе за акцию в образе Иисуса Христа на Лубянке в поддержку политзаключенных, передает "Коммерсантъ".

"Согласно нашим нормам, студенты РУДН несут ответственность за совершение противоправных действий. Конкретная ситуация: человек в центре столицы разжигает костер, используя образ распятия на кресте. Открытый огонь несет угрозу безопасности окружающих. Сотрудники полиции просят его прекратить подобные действия, а человек осознанно их продолжает, да еще и отказывается от установления своей личности и оказывает сопротивление. Где гарантии, что он не устроит пожар на территории университета, если его что-то или кто-то не устраивает?" — сказал Ястребов.

Накануне стало известно, что дисциплинарная комиссия проголосовала за отчисление Крисевича из-за его акции, которую он провел 5 ноября. Тогда активист в образе Иисуса Христа забрался на крест, вокруг которого горели дела политических заключенных. Акциониста задержали сотрудники полиции, а на следующий день суд арестовал его на 15 суток.