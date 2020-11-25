На Шестуна могут завести дело о применении насилия к сотруднику ФСИН

Полиция начала проверку в отношении бывшего главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна по ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), передает "МБХ медиа" со ссылкой на жену Шестуна Юлию.

По словам Юлии Шестун, проверка связана с инцидентом, когда Шестун сопротивлялся сотрудникам ФСИН, которые пытались посадить его в автозак после аварии на Варшавском шоссе. 30 октября после заседания в Подольском горсуде "ГАЗель", на которой везли Шестуна, попала в ДТП, он получил травмы, но полицейские не стали вызывать ему скорую. Шестун оказал сопротивление, когда его запихивали в автозак, отметила Юлия Шестун.

"Нога съехала, попала во ФСИНовца, а они руки потирают — все на видео зафиксировали. Крепят", - рассказала она.

Ранее прокуратура попросила назначить Шестуну 20 лет колонии строгого режима.

С середины 2018 года Шестун проходит по уголовному делу о многомиллионных махинациях с земельными участками. Его обвиняют по статьям 290 (получение взятки), 159 (мошенничество), 174.1 (отмывание денег) и 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Следствие считает, что Шестун незаконно передал в собственность юрлицу участок по льготной цене. Сам он настаивает на том, что дело полностью сфабриковано.